29 сентября, 05:31

Минобороны РФ расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту

© Минобороны России

Ведомство также увеличило число инструкторов для работы с кандидатами

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минобороны России на фоне роста числа желающих расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту и увеличило число инструкторов для работы с кандидатами. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирала Владимир Цимлянский.

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"Кроме того, в настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления Министерством обороны РФ расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами", - сказал он на брифинге по теме начала с 1 октября призыва граждан на военную службу.

Работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов РФ, добавил он. 

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© Информационное агентство ТАСС
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