Что известно об осенней призывной кампании

Осенний призыв начнется 1 октября во всех субъектах России, в том числе в новых регионах. В отдельных районах Крайнего Севера он стартует с 1 ноября.
Начало отправления призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.
ТАСС собрал заявления с брифинга Минобороны.
- Призывников не будут направлять для участия в спецоперации и в пункты дислокации в новых регионах.
- Планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий у Генштаба нет. Контрактников и добровольцев для выполнения задач СВО достаточно.
- Треть призывников в ходе осенней кампании направят в учебные соединения для получения военно-учетных специальностей.
- Отслужившие призывники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.
- Минобороны расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту, увеличило число инструкторов для работы с кандидатами из-за роста числа желающих.
- Продолжится формирование научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов и родов войск.
- Призывниками будут комплектоваться научно-производственные подразделения, внедряющие в производство передовые идеи и прорывные технологии в интересах обороны государства, и спортивные роты, в которых созданы условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов.
- Прямая телефонная линия Генштаба ВС РФ по призыву на военную службу начнет работу с 17 октября.