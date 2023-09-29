Что известно об осенней призывной кампании

Осенний призыв начнется 1 октября во всех субъектах России, в том числе в новых регионах. В отдельных районах Крайнего Севера он стартует с 1 ноября.

Начало отправления призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.

ТАСС собрал заявления с брифинга Минобороны.