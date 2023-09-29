29 сентября, 06:18
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Что известно об осенней призывной кампании

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Осенний призыв начнется 1 октября во всех субъектах России, в том числе в новых регионах. В отдельных районах Крайнего Севера он стартует с 1 ноября.

Начало отправления призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.

ТАСС собрал заявления с брифинга Минобороны.

  • Призывников не будут направлять для участия в спецоперации и в пункты дислокации в новых регионах.
  • Планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий у Генштаба нет. Контрактников и добровольцев для выполнения задач СВО достаточно.
  • Треть призывников в ходе осенней кампании направят в учебные соединения для получения военно-учетных специальностей.
  • Отслужившие призывники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.
  • Минобороны расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту, увеличило число инструкторов для работы с кандидатами из-за роста числа желающих.
  • Продолжится формирование научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов и родов войск.
  • Призывниками будут комплектоваться научно-производственные подразделения, внедряющие в производство передовые идеи и прорывные технологии в интересах обороны государства, и спортивные роты, в которых созданы условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов.
  • Прямая телефонная линия Генштаба ВС РФ по призыву на военную службу начнет работу с 17 октября.

  

Теги:
Россия
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