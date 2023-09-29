Прямая линия Генштаба ВС РФ по призыву на военную службу начнет работу с 17 октября

Работа линии запланирована по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Прямая телефонная линия Генштаба по призыву на военную службу начнет работу с 17 октября. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Начиная с 17 октября приступит к работе прямая телефонная линия Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба [ВС РФ], где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу", - сообщил он в ходе брифинга по теме начала с 1 октября призыва граждан на военную службу.

Он отметил, что работа линии запланирована по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск.

Традиционно осенний призыв начинается с 1 октября после указа президента, который издается в конце сентября. Набор в ВС РФ обычно организуется дважды в год - с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). В прошлом году осенняя призывная кампания стартовала на месяц позже обычного из-за загруженности военкоматов мероприятиями частичной мобилизации.