8 октября, 17:32
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Российские миротворцы свернули посты в Мартунинском и в Мардакертском районах Карабаха

В Минобороны РФ также сообщили об обеспечении сопровождения работы совместной группы Азербайджана и Нагорного Карабаха, осуществляющей восстановление газоснабжения в Шушинском районе

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернули два наблюдательных поста в Мартунинском и в Мардакертском районах. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

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"В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Мартунинском и в Мардакертском районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также миротворцы обеспечили сопровождение работы совместной группы Азербайджана и Нагорного Карабаха, осуществляющей восстановление газоснабжения в Шушинском районе. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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