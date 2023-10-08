Российские миротворцы свернули посты в Мартунинском и в Мардакертском районах Карабаха

В Минобороны РФ также сообщили об обеспечении сопровождения работы совместной группы Азербайджана и Нагорного Карабаха, осуществляющей восстановление газоснабжения в Шушинском районе

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернули два наблюдательных поста в Мартунинском и в Мардакертском районах. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Мартунинском и в Мардакертском районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также миротворцы обеспечили сопровождение работы совместной группы Азербайджана и Нагорного Карабаха, осуществляющей восстановление газоснабжения в Шушинском районе.