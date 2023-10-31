Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на запорожском направлении

В ведомстве заявили, что потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на запорожском направлении более 140 военнослужащих и 2 самоходные артиллерийские установки (САУ) Paladin производства США. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили более 140 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 пикапов, 2 гаубицы М109 Paladin", - отметили в военном ведомстве.