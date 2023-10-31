30 октября, 21:00,
обновлено 30 октября, 21:46
Онлайн

Военная операция на Украине. Онлайн

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что воины СВО борются со злом и угнетением, там решается будущее всего мира, в том числе Палестины.

Журнал Time указал, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте. По информации автора статьи Саймона Шустера, несмотря на неудачи на поле боя, убеждения президента Украины не изменились и он не намерен искать какого-либо мира, желая продолжать боевые действия.

Основные события 31 октября - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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