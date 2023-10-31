31 октября, 11:16,
обновлено 31 октября, 11:37
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что системы ПВО сбили самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ

В ведомстве сообщили, что всего с начала проведения СВО уничтожили 518 самолетов, 254 вертолета и 8 464 беспилотных летательных аппарата

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили украинские самолеты МиГ-29, а также вертолет Ми-8 в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты МиГ-29, а также вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 518 самолетов, 254 вертолета, 8 464 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 044 танка и других боевых бронированных машин, 1 172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 929 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 797 единиц специальной военной автомобильной техники. 

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