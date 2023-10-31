Минобороны РФ сообщило об уничтожении танков Leopard на купянском направлении

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Группировка российских войск "Запад" отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожила два танка Leopard на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 4 танка, из них 2 Leopard производства ФРГ, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также 2 самоходных артиллерийских установки "Гвоздика".