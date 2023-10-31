31 октября, 16:29
Военная операция на Украине

Силы ПВО РФ уничтожили еще один БПЛА над Белгородской областью

В Минобороны России ранее сообщали о двух уничтоженных беспилотниках

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты РФ беспилотником, БПЛА сбит российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

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Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"31 октября около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что беспилотники над Белгородской областью были сбиты около 11:30 и 13:00 мск.  

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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