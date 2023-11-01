Кадыров вручил госнаграды участникам спецоперации из Чечни

Глава республики вручил восьми бойцам полка "Север-Ахмат" медали "За храбрость" II степени, Суворова и Жукова

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил государственные награды бойцам полка спецназначения "Север-Ахмат", которые принимали участие в СВО.

"Вместе с заместителем начальника штаба - начальником организационно-мобилизационного управления ЮВО Константином Запотоцким наградил отличившихся бойцов полка государственными и республиканскими наградами. В соответствии с указами президента РФ восьми воинам вручены медали "За храбрость" II степени, Суворова и Жукова. Также звания Героя Чеченской Республики удостоены Хасайн Мудуев, Ахмад Дикаев, Зелимхан Докашев, Умар Джабраилов", - написал Кадыров в телеграм-канале.

Также приказом министра обороны РФ погоны к первым воинским званиям лейтенанта и младшего лейтенанта получили шесть бойцов полка.

"Подразделение выполняет свои функции с сентября прошлого года. За это небольшое время полк во главе с боевым офицером и талантливым командиром Зайнди Зингиевым показал себя очень эффективным и боеспособным соединением, выполняя сложные задачи на территории проведения специальной военной операции", - отметил глава Чечни.