1 ноября, 20:12
Военная операция на Украине

Кадыров вручил госнаграды участникам спецоперации из Чечни

Глава республики вручил восьми бойцам полка "Север-Ахмат" медали "За храбрость" II степени, Суворова и Жукова

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил государственные награды бойцам полка спецназначения "Север-Ахмат", которые принимали участие в СВО.

"Вместе с заместителем начальника штаба - начальником организационно-мобилизационного управления ЮВО Константином Запотоцким наградил отличившихся бойцов полка государственными и республиканскими наградами. В соответствии с указами президента РФ восьми воинам вручены медали "За храбрость" II степени, Суворова и Жукова. Также звания Героя Чеченской Республики удостоены Хасайн Мудуев, Ахмад Дикаев, Зелимхан Докашев, Умар Джабраилов", - написал Кадыров в телеграм-канале.

Также приказом министра обороны РФ погоны к первым воинским званиям лейтенанта и младшего лейтенанта получили шесть бойцов полка.

"Подразделение выполняет свои функции с сентября прошлого года. За это небольшое время полк во главе с боевым офицером и талантливым командиром Зайнди Зингиевым показал себя очень эффективным и боеспособным соединением, выполняя сложные задачи на территории проведения специальной военной операции", - отметил глава Чечни. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняВоенная операция на Украине
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