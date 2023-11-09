РФ и Казахстан намерены развивать сотрудничество в военно-технической сфере

Стороны также планируют совместно способствовать противодействию терроризму, экстремизму и распространению оружия массового поражения

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в оборонной сфере и совместно способствовать противодействию терроризму, экстремизму и распространению оружия массового поражения. Об этом говорится в совместном заявлении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, принятом на переговорах в Астане.

"Стороны намерены развивать сотрудничество в оборонной, военной и военно-технической областях, совершенствовать профильную договорно-правовую базу в интересах обеспечения региональной и континентальной безопасности", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В заявлении указано также, что стороны будут "углублять связи по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и специальных служб двух государств в целях противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных террористов-боевиков, распространению и пропаганде террористической и экстремистской идеологии, религиозному экстремизму, отмыванию денег, незаконному присвоению и вывозу активов, обороту оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговле людьми, иным видам транснациональной организованной преступности, а также распространению оружия массового поражения".