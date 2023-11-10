10 ноября, 06:23

Ростех покажет на выставке в Дубае испытанный в СВО новый анти-БЛА комплекс "Сапфир"

Он обнаруживает и классифицирует БПЛА самолетного типа, микро- и минидроны весом до 250 г, а также аппараты "кустарного" производства

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками "Сапфир" будет продемонстрирован посетителям международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023, которая пройдет в ОАЭ. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

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"В российской экспозиции также будет представлен комплекс противодействия беспилотникам "Сапфир". Он обнаруживает и классифицирует БПЛА самолетного типа, микро- и минидроны весом до 250 г, а также аппараты "кустарного" производства", - рассказал Артяков.

В июле ТАСС сообщал, что "Сапфир" испытали в зоне спецоперации для прикрытия российских инженерных подразделений.

Комплекс используется для защиты объектов от всех типов беспилотников. При обнаружении цели и идентификации ее как враждебной "Сапфир" автоматически классифицирует беспилотник в зависимости от его опасности для охраняемого объекта, подает сигнал тревоги и воздействует на электронные системы беспилотника. Цели гарантированно обнаруживаются комплексом на дальностях до 30 км, противодействие осуществляется за 5 км и ближе. "Сапфир" также способен подавлять наземные станции управления беспилотником.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993 года. В этом году на авиасалоне будут представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представят свыше 1 400 производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов. Выставка пройдет с 13 по 17 ноября. 

Теги:
ОАЭРоссияНовая техника ВС РФВоенная операция на Украине
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