МО РФ сообщило об уничтожении до 60 военнослужащих ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, противник также потерял танк, три автомобиля и гаубицу "Мста-Б"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили на херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения до 60 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, танк, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ. Средствами противовоздушной обороны в районе Запорожья уничтожен самолет МиГ-29 ВСУ. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Курдюмовка, Васильевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области.

Всего с начала проведения СВО уничтожено 534 самолета, 254 вертолета, 8 829 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 346 танков и других боевых бронированных машин, 1 183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 194 единицы специальной военной автомобильной техники.