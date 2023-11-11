11 ноября, 11:05,
обновлено 11 ноября, 11:22
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении до 60 военнослужащих ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, противник также потерял танк, три автомобиля и гаубицу "Мста-Б"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили на херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения до 60 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, танк, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

В районе населенного пункта Девички Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ. Средствами противовоздушной обороны в районе Запорожья уничтожен самолет МиГ-29 ВСУ. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Сватово, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Курдюмовка, Васильевка, Каменка Донецкой Народной Республики, Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области.

Всего с начала проведения СВО уничтожено 534 самолета, 254 вертолета, 8 829 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 346 танков и других боевых бронированных машин, 1 183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 194 единицы специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация