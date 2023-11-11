Командир роты, захватившей в плен 11 бойцов ВСУ на Днепре, рассказал, как получил ранение

Золто Арсланов сообщил, что попал под минометный обстрел

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Врио командира мотострелковой роты ВС РФ Золто Арсланов, захватившей в плен 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бою у Днепра, получил ранение после того, как украинские войска попытались уничтожить своих же пленных. Об этом рассказал сам Арсланов.

9 ноября силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр. Арсланов в бою получил ранение.

"Когда мы вывели военнопленных в тыл подразделения, противник, как я понимаю, предпринял попытку для уничтожения этой группы, чтобы мы не взяли их в плен. Чтобы мы не смогли взять у них какие-либо разведданные, информацию. Они начали минометный обстрел. БПЛА квадракоптерного типа начали сбросы так называемых гранат, мин. В один из таких моментов я получил ранение осколочными", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.

По его словам, военнослужащие 36-й бригады ВСУ выдают себя за простых мобилизованных, хотя имеют хорошую воинскую подготовку. "Это подготовленные военнослужащие, которые хоть и называют себя мобилизованными, но по ним видно, что и обмундирование, и подготовка, и вооружение - все указывает на то, что они были подготовлены к тому, чтобы перейти для занятия каких-то указанных им рубежей", - отметил старший лейтенант.

Он добавил, что его сослуживцы были подготовлены, никто не стушевался, а после его ранения командир третьего взвода перенял ответственность на себя и четко продолжал руководить действиями подразделения. Арсланов также уточнил, что обстановка на херсонском направлении остается напряженной, ВСУ предпринимают попытки закрепиться на левом берегу Днепра, но войска РФ не дают противнику это сделать.

За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам