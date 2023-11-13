В ФСВТС рассказали о большом интересе к транспортному самолету Ил-76МД-90А(Э) в Дубае

У нового самолета улучшены основные характеристики, в частности, улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Представленный на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) вызвал большой интерес. Об этом журналистам сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Мы сегодня здесь показываем наш тяжелый транспортный самолет. Большой интерес к нему проявлен", - сказал он.

Ил-76МД-90А является модернизированной версией самолета Ил-76МД с двигателями ПС-90А-76, обеспечивающими меньший (на 10%) расход топлива, увеличенной до 5 тыс. км дальностью полета самолета с полезной нагрузкой 52 тонны, а также расширенной номенклатурой перевозимой и десантируемой техники и вооружения. Самолет создается из отечественных комплектующих. У нового Ил-76МД-90А улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи.