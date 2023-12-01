Командир собранного из бойцов "Вагнера" отряда рассказал о выполнении задач в ходе СВО

По словам главы "Камертона", входящего в состав "Ахмата", его бойцы занимаются "всем спектром задач"

ТАСС, 1 декабря. Отряд "Камертон", который состоит из бывших бойцов ЧВК "Вагнер" и входит в спецназ "Ахмат", выполняет весь спектр задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил командир отряда с позывным Пресс.

"Камертон" включает в себя как штурмовые группы, так и бронетанковые и артиллерийские соединения.

"С учетом опыта, прошлых операций, перед нами ставится весь спектр задач, как и перед другими отрядами спецназа "Ахмат". От обучения личного состава, боевого слаживания и до выполнения боевых задач на линии боевого соприкосновения", - рассказал Пресс.

Он уточнил, что "Ахмат" является самодостаточным подразделением со своими подходами и методиками. По словам Пресса, руководство "Ахмата" позволило "Камертону" в полной мере использовать свои сильные стороны.

"Камертон" унаследовал и принес с собой в полной мере все лучшие качества, присущие "музыкантам" (бойцам ЧВК "Вагнер" - прим. ТАСС), как в вопросах корпоративной этики, так и в непосредственно в подходах к решению боевых задач. Бойцы ЧВК в спецназе "Ахмат" - это уникальный сплав", - добавил командир подразделения.