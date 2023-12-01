Военная операция на Украине. Онлайн

Администрация Соединенных Штатов столкнется с серьезными затруднениями при оказании поддержки Украину с начала нового года, если Конгресс США не выделит дополнительные ассигнования на помощь Киеву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Еженедельник The Economist считает, что ситуация вокруг конфликта на Украине указывает на то, что Россия может одержать в нем победу из-за нерешительности западных союзников Киева.

Основные события 1 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.