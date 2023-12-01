1 декабря, 12:45,
обновлено 1 декабря, 12:54
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении центра подготовки и применения БПЛА ВСУ на Запорожье

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

По данным военного ведомства, также поражены склад авиационных средств поражения в Кировоградской области и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Поражены центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и техника ВСУ в 106 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине