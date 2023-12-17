МО РФ: еще два украинских беспилотника уничтожили над территорией Волгоградской области

До этого ведомство сообщало о перехвате 33 БПЛА на тремя областями России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над территорией Волгоградской области. Об этом заявили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что системы ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата над Волгоградской, Липецкой и Ростовской областями.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области", - отметили в ведомстве.