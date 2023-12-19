Минобороны России сообщило о срыве ротации ВСУ к северу от Артемовска

Десантники-артиллеристы нанесли удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" артиллерийских подразделений ВДВ на артемовском направлении сорвали ротацию Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника к северу от Артемовска", - говорится в сообщении.

В ходе проведения воздушной разведки средства объективного контроля выявили участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ, которые проводили ротацию на передовых позициях. Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. После выполнения боевой задачи десантники оперативно сворачиваются и убывают в безопасный район для перезарядки.

"Десантники-артиллеристы наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление пехоты противника. Расчеты "Градов" наносят огневое поражение как днем, так и ночью, не оставляя противнику ни малейшего шанса на выживание и проведение ротации", - отметили в оборонном ведомстве.