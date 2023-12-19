Военная операция на Украине. Онлайн

Обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман пишет, что Украина и ее союзники больше не имеют плана победы в противостоянии с Россией из-за провала попыток контрнаступления ВСУ. По его словам, это вынуждает противников Москвы рассматривать альтернативные решения, включая заморозку конфликта.

Белый дом заявил, что США направят в декабре еще один пакет военной помощи Украине, после этого средства закончатся, Конгресс должен будет одобрить ассигнования.

Основные события 19 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.