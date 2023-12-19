Система ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Брянской областью

Атаку совершили с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинские беспилотники над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня около 09:20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в ведомстве.

Как позже сообщил губернатор региона Александр Богомаз, БПЛА самолетного типа сбили над Брянским районом. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Около 10:00 над регионом сбили еще один беспилотник, уточнили в МО РФ. "19 декабря около 10:00 пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО еще один украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в военном ведомстве.