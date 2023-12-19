Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов и РЛС ВСУ

По данным ведомства, поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА и ракетчики Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили склад боеприпасов и радиолокационную станцию ПВО "Пеликан" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО "Пеликан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.