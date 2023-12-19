Суд ДНР заочно приговорил к 28 годам командира батареи ВСУ за обстрелы поселков

В результате погиб 17-летний мирный житель, получила контузию не принимавшая участие в вооруженном конфликте гражданка, повреждены и уничтожены 42 домовладения и 2 транспортных средства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима командира самоходной артиллерийской батареи 17-й танковой бригады ВСУ старшего лейтенанта Сергея Палийчука за обстрелы населенных пунктов ДНР в начале 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года по приказу Палийчука и других должностных лиц 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады украинские военнослужащие с целью уничтожения социальной инфраструктуры, устрашения и убийства мирных граждан осуществили обстрел из 122-мм и 152-мм самоходных артиллерийских установок жилых массивов населенных пунктов Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка, Старый Крым Донецкой Народной Республики", - сообщили в ГВП.

В результате погиб 17-летний мирный житель, получила контузию не принимавшая участие в вооруженном конфликте гражданка, повреждены и уничтожены 42 домовладения и 2 транспортных средства.