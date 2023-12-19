ЮАР предложила пригласить Россию на консультации в формате украинской "формулы мира"

Министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор сообщила, что пока ее страна не получила ответа от Украины на свое предложение

ПРЕТОРИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. ЮАР в ходе последней встречи советников по национальной безопасности в рамках украинской "формулы мира" выступила с инициативой пригласить Россию для участия в дальнейших консультациях. Об этом сообщила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

"ЮАР сохраняет надежду на то, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной будет улажен путем переговоров, - заявила она в интервью местной медиагруппе SABC. - Мы участвуем в консультациях по сформулированному Киевом плану из 10 пунктов по урегулированию ситуации. На текущий день в этих консультациях задействованы 14 государств. В ходе недавней встречи ЮАР заявила Украине, что пришло время пригласить Россию на эти консультации с тем, чтобы сделать конкретные шаги к формированию формального переговорного процесса".

Пандор сообщила, что пока ЮАР не получила ответа от Украины на свое предложение. "Мы продолжаем выступать за решение украинского кризиса дипломатическим путем и за то, чтобы стороны как можно быстрее сели за стол переговоров, - заявила министр. - Среди участников встреч в формате украинской "формулы мира" растет понимание того, что представители РФ и Украины должны находиться в одной переговорной комнате".

Очередная встреча в формате украинской "формуле мира" на уровне советников по национальной безопасности состоится 14 января в Давосе. В этом году уже состоялись три встречи в рамках продвигаемого Киевом формата для поиска поддержки его так называемой формулы мира. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября. По утверждению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в ней приняли участие представители 66 государств и международных организаций. Первые две встречи состоялись 24 июня в Копенгагене (Дания) и 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Преcс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.