Кирилл Верес отметил, что в стране сейчас "очень тяжелое время"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Киев проигрывает на всех фронтах, признал командир одного из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Верес. По его словам, в стране сейчас "очень тяжелое время".

"Если говорить о всей войне, о всех фронтах - медийные и там, где бои, - проигрываем", - сказал он в интервью украинскому порталу "Факты ICTV".

На уточняющий вопрос о том, где Украина выигрывает, Верес ответил: "Не знаю где, не могу этого сказать".

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов.

Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек.