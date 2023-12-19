Зеленский заявил, что у него рабочие отношения с Залужным

Президент Украины переложил на главкома ВСУ ответственность за происходящее на поле боя

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что у него рабочие отношения с главнокомандующим ВС Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Ранее украинские и западные СМИ сообщали о противоречиях между военным и политическим руководством страны.

"Рабочие у меня отношения с Залужным", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам года.

При этом президент переложил на главкома ответственность за происходящее на поле боя. "Он должен отвечать за результат на поле боя вместе с Генштабом. Есть много вопросов. Это сложный вопрос - наступление. Что-то было, чего-то не было <…>, чего-то не хватает <…>", - сказал он.

При этом Зеленский несколько раз в течение пресс-конференции избегал вопроса об увольнении Залужного. Когда журналист переспросила, планирует ли Зеленский увольнять главкома, он ответил: "планирую работать". Президент также заявил, что не реагировал на слухи о конфликте с Залужным, чтобы не помогать развивать эту тему.

В ноябре в статье для издания The Economist главком ВСУ признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова Залужного. Как отмечало издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он имеет президентские амбиции. Тогда же в украинских СМИ появились сообщения со ссылкой на источники о возможной отставке Залужного. В начале декабря источники также сообщали, что Залужный жаловался главе Пентагона Ллойду Остину на вмешательство Зеленского. А 18 декабря в кабинете, подготовленном для главкома, было обнаружено прослушивающее устройство, идет расследование.