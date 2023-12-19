Шойгу: волонтеры создали 348 дополнительных производств БЛА, масксетей и экипировки

По словам министра обороны, только студентами изготовлено свыше 50 тыс. кв. м маскировочных сетей, что позволило укрыть четыре батальонных района обороны

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские волонтеры создали 348 дополнительных производств по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, маскировочных сетей и экипировки в интересах специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Отдельно хочу поблагодарить волонтеров, которые создали 348 дополнительных производств по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, маскировочных сетей и экипировки. Только студентами изготовлено свыше 50 тыс. кв. м маскировочных сетей, что позволило укрыть четыре батальонных района обороны", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

По его данным, учащиеся вузов сдали более 17 тонн донорской крови и продолжают это делать. Многим бойцам это спасло жизнь. "Можно сказать - вся страна оказывает поддержку вооруженным силам и объединилась вокруг руководства государства", - заключил Шойгу.