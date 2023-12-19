МО РФ сообщило об уничтожении Су-25 бронетехники ВСУ на краснолиманском направлении

В ведомстве уточнили, что полет прошел в штатном режиме

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили скопление украинских военных и их легкобронированную технику на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство показало видеокадры боевой работы экипажей Су-25. "Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте. По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно уничтожены. Полет прошел в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Пилот Су-25 с позывным Малой рассказал, что в ходе выполнения боевого задания экипажи штурмовиков не встретили сопротивления со стороны противника. "Полет выполнялся в простых метеоусловиях с огибанием рельефа местности. По полету по маршруту к цели и обратно не было никакого противодействия со стороны противника, включая противодействие ПВО. Каждый день работаем над тем, чтобы приближать поставленные цели СВО", - подчеркнул военнослужащий.