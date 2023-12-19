В США заявили, что сделку по помощи Украине и контролю границы не согласуют в этом году

Представитель республиканской партии сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил, что на выработать текст документа на этой неделе не удастся

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Сделку по ужесточению контроля над южной границей США и выделению финансирования на поддержку Украины согласуют не раньше января 2024 года. Об этом заявил участвующий в консультациях по данному вопросу с демократами в Сенате Конгресса США и Белым домом сенатор Джеймс Лэнкфорд (республиканец, от штата Оклахома), слова которого приводит газета The Hill.

"Мы, очевидно, не выработаем текст на этой неделе, чтобы иметь возможность провести голосование <...>", - заявил Лэнкфорд. "Мы все вернемся к этому в январе, но на то, чтобы завершить согласование текста, уйдет некоторое время", - подчеркнул сенатор.

Издание также привело слова заместителя лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Джона Тьюна (от штата Южная Дакота), который ранее подчеркнул, что голосование пройдет не ранее января следующего года. "Очевидно, что на этой неделе сделать это не получится", - заявил он.