Reuters: дипломаты Европы опасаются отмены помощи Киеву при переизбрании Трампа

По информации агентства, сотрудники дипмиссий также считают, что, вновь заняв пост главы государства, политик может отказаться от обязательств Вашингтона по защите союзников по НАТО

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Дипломаты некоторых европейских стран опасаются, что экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства может прекратить оказывать помощь Украине и отказаться от обязательств Вашингтона по защите союзников по НАТО. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Его журналисты опросили около 20 человек из числа бывших и действующих помощников Трампа, а также дипломатов. По их мнению, бывший американский лидер в случае победы на предстоящих выборах, вероятно, назначит верных ему людей на посты в Пентагоне, Госдепартаменте и Центральном разведывательном управлении. Это, как говорится в публикации, приведет к "радикальным изменениям позиции США по вопросам от войны на Украине до торговли с Китаем".

Как заявили восемь европейских дипломатов, опрошенных Reuters, "существуют сомнения в том, что Трамп будет выполнять обязательства Вашингтона по защите союзников по НАТО, а также сильный страх того, что он прекратит помощь Украине в свете ее войны с Россией", говорится в материале. Один из дипломатов отметил, что он и его коллеги в последние годы поддерживали контакты с помощниками Трампа.

Агентство приводит комментарий бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена. По его мнению, экс-президент "пришел к пониманию того, что кадры - это и есть политический курс". "В начале работы его администрации было много людей, которые были заинтересованы в реализации своего собственного курса, а не курса президента", - добавил О'Брайен. В материале говорится, что, по словам помощников Трампа, он настроен на сокращение военной помощи европейским странам, а также на сворачивание экономических связей с Китаем.

В публикации отмечается, что экс-президент регулярно совещается по политическим вопросам с несколькими лицами, имеющими опыт в сфере внешней политики. В их числе экс-директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф и бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл. Они отказались дать интервью журналистам Reuters.

Трамп ранее заявлял, что в случае победы на выборах смог бы в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. Он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.