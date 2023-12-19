Суд ДНР приговорил к 25 годам морпеха ВСУ за убийство водителя машины с белой лентой

Старшего лейтенанта Андрея Кристофовича признали виновным в убийстве общеопасным способом по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 25 годам колонии строгого режима военнослужащего батальона морской пехоты ВСУ старшего лейтенанта Андрея Кристофовича, расстрелявшего весной прошлого года в Мариуполе из пулемета автомобиль с белыми лентами и убивший водителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что 28 марта 2022 года Кристофович, осуществляя наблюдение за окружающей обстановкой с боевой позиции в траншее на открытом участке местности в Мариуполе, увидел приближающийся гражданский автомобиль с прикрепленными на боковые зеркала белыми лентами под управлением безоружного, не принимавшего участия в вооруженном конфликте мирного жителя. Испытывая ненависть и вражду к гражданам, занимающим пророссийскую позицию и поддерживающим проведение специальной военной операции, желая запугать местное население, боевик произвел по автомобилю не менее 20 выстрелов из пулемета", - сообщили в ГВП. Водитель погиб на месте, автомобиль был уничтожен.

Суд признал Кристофовича виновным в убийстве общеопасным способом по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте и повреждении чужого имущества.