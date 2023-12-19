В Приморье семьи участников СВО получат выплаты на газификацию домов

Максимальный размер выплаты составит 380,7 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Участники специальной военной операции и их семьи получат выплаты для газификации жилья. Об этом сообщили журналистам на заседании Законодательного собрания края во вторник.

"По информации Центра социальной поддержки населения Приморского края в 2024 году новыми получателями меры поддержки могут стать 68 семей. Максимальная сумма выплаты - 380 700 рублей. Дополнительных средств для этого не потребуется. В краевом бюджете на 2024 год на предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан России по газификации жилых домов на территории Приморского края предусмотрено 50,05 млн рублей. Всего же в будущем году выплаты в рамках догазификации получат 115 семей", - отметили в пресс-службе Заксобрания региона.

Депутаты добавили, что в 2023 году мерой поддержки по компенсации расходов на газификацию воспользовались 26 семей.