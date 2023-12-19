Российский артиллерист рассказал о снарядном голоде ВСУ под Донецком

Командир взвода артиллеристов первого армейского корпуса, боец с позывным Грек сообщил, что по переднему краю линии обороны на этом участке фронта работают самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика"

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Украинские войска испытывают снарядный голод под Донецком, рассказал ТАСС командир взвода артиллеристов первого армейского корпуса, боец с позывным Грек.

"Наша непрерывная работа артиллерии под Донецком не дает противнику поднять голову. Ощущается его усталость, подавленное состояние и снарядный голод", - сказал боец.

По словам военнослужащего, по переднему краю линии обороны на этом участке фронта работают самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". Контрбатарейную поддержку обеспечивают орудия более крупных калибров и большей дальности.

Командир взвода уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить ответные удары, однако их интенсивность существенно сократилась. В свою очередь российские силы наносят удары с той же интенсивностью, но в зависимости от погодных условий вносят в работу коррективы.

1 декабря командир гранатометного взвода с позывным Перун рассказал ТАСС, что ВСУ испытывают снарядный голод под Артемовском (украинское название - Бахмут). По его словам, экономию артиллерии на этом участке фронта украинские военные пытаются компенсировать при помощи FPV-дронов.