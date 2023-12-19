МО РФ сообщило об обезвреживании за три месяца 1,7 тыс. взрывчаток возле Мариуполя

В Минобороны России отметили, что чаще всего заявки на разминирование поступают от местных жителей, которые после начала боевых действий покинули свои дома, а теперь возвращаются

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты сводного отряда разминирования Вооруженных сил РФ за три месяца обезвредили 1,7 тыс. взрывоопасных предметов в окрестностях Мариуполя. Об этом сообщили в Минобороны России.

Саперы продолжают работы по очистке от взрывоопасных предметов объектов инфраструктуры и жилого сектора. "За три последних месяца в окрестностях города Мариуполя специалисты сводного отряда разминирования нашли и обезвредили примерно 1,7 тыс. взрывоопасных предметов. Разминирование ведется каждый день без выходных", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что чаще всего поступают заявки от местных жителей, которые после начала боевых действий покинули свои дома, а сейчас возвращаются. "В городе проходили ожесточенные бои. Отступая, противник оставил после себя множество ловушек. Кроме того, в жилом секторе много остатков снарядов и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для мирного населения", - уточнили в оборонном ведомстве.

Командир инженерно-саперного взвода с позывным Жора сообщил, что противник устанавливал растяжки и мины-ловушки в самых неудобных и неожиданных местах. "Растяжки на открытие и закрытие дверей, устанавливались механизмы замыкания под ковриками входов в дома. То есть, уходя, они делали так, чтобы мирное население не возвращалось", - уточнил военнослужащий.

