Артисты Ансамбля песни и пляски ЗВО выступили перед бойцами гвардейской танковой армии

В Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы поблагодарили музыкальные коллективы за поддержку

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Солисты Первой фронтовой творческой бригады Ансамбля песни и пляски Западного военного округа (ЗВО) выступили перед военнослужащими 1-й танковой армии группировки войск "Запад", участвующими в специальной военной операции на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Специально для военнослужащих подразделений были подготовлены концертные программы, состоящие из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций. Звучали стихи о любви к Родине, великой России, патриотизме. Со сцен в полевых условиях солисты исполнили песни и собственного сочинения, авторские патриотические, гармонично чередуя вокал с поэзией", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что российские бойцы поблагодарили музыкальные коллективы за поддержку.

"Наши бригады ежедневно дают по несколько концертов на линии фронта, в землянках, полевых госпиталях, блиндажах. Наша задача - дойти до каждого бойца, побывать в каждом подразделении, укрепить в каждом, даже самом малом воинском коллективе веру в неминуемую победу России", - приводятся в сообщении слова солиста Первой фронтовой творческой бригады Ансамбля песни и пляски ЗВО Евгения Павлова.