Военная операция на Украине. Онлайн

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей специальной военной операции (СВО).

Силы ПВО сбили над Донецком противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM американского производства. Повреждены линия электропередачи и рекламный щит, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Основные события 24 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.