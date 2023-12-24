На востоке и в центре Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областях

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога снова была объявлена в двух регионах на востоке и в центре Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Позднее тревогу отменили. Сирены звучали в Днепропетровской и Кировоградской областях чуть более 10 минут.

Ранее воздушную тревогу несколько раз объявляли, а затем отменяли в нескольких регионах страны, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

В новость внесены изменения (17:44 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.