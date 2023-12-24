На Украине заявили, что демобилизация произойдет только после завершения конфликта с РФ

По словам главы Минобороны Рустема Умерова, власти страны работают над тем, чтобы военная служба среди украинцев воспринималась "как честь, а не наказание"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Процесс демобилизации военнослужащих из Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться лишь после окончания конфликта с Россией. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. <...> Мы нашли решения, которые дадут возможность человеку частично уволиться, или другие решения для того, чтобы человек, который уже два года находится в периметре, понял, какие правила будут [действовать] для того, чтобы он отдохнул или был частично освобожден от этой службы. То есть мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", - сказал он в интервью украинскому изданию "Общественное".

При этом Умеров добавил, что власти страны в настоящее время также работают над тем, чтобы военная служба среди украинцев воспринималась "как честь, а не наказание".

На Украине в последние месяцы регулярно проходили демонстрации с требованием демобилизации военнослужащих. Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была размещена петиция с предложением ограничить 18 месяцами срок службы военных, находящихся на передовой. Эта петиция набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения главой государства. Власти отмечают, что для демобилизации нужно создать правовую базу, а также активизировать мобилизационные мероприятия.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил сотрудники военкоматов активно отлавливают мужчин призывного возраста в ресторанах, спортивных и тренажерных залах, торговых центрах.