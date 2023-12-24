В Белгородской области за сутки зафиксировали 55 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали пять рабочих

БЕЛГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Украинские военные за 23 декабря выпустили по населенным пунктам Белгородской области 55 боеприпасов, а также совершили несколько атак дронами. В результате действий Вооруженных сил Украины пострадали пять человек, повреждения получили шесть домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - четыре, по селу Наумовка - два, по селу Журавлевка - три артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект на одном из сельхозпредприятий. В Волоконовском районе из гранатометов СПГ-9 и АГС-17 ВСУ обстреляли окраину хутора Старый - всего зафиксировали 14 гранатометных выстрелов.

В Грайворонском округе между поселками Совхозный и Горьковский дрон-камикадзе атаковал мост, на котором проводились ремонтные работы, ранения получили пять рабочих. Также под обстрел попала окраина села Сподарюшино - установили два прилета, а по селу Мокрая Орловка 23 декабря ВСУ выпустили девять минометных снарядов. "Есть повреждения в шести частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, в одном доме пробиты крыша и стена", - проинформировал глава региона.

В Краснояружском районе на окраинах поселка Задорожный и села Староселье зафиксировали по два прилета, на окраине поселка Прилесье и территории между селами Илек-Пеньковка и Вязовое - по три прилета.

В Шебекинском округе под минометный обстрел попал поселок Ленинский - установили два прилета. По МАПП "Шебекино" ВСУ выпустили три минометных снаряда, также с беспилотника сбросили один осколочный боеприпас. "В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Также в Середе посажен дрон-камикадзе, который при посадке сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.