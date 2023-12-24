Евродепутат заявила, что Запад подталкивает Украину к миру на худших для Киева условиях

Европарламентарий от Ирландии Клэр Дэйли отметила, что неизбежное предательство западных стран уже началось

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Европарламентарий от Ирландии Клэр Дэйли заявила, что западные страны подталкивают Украину к невыгодному для нее мирному урегулированию.

"Прошло почти два года войны на Украине, а всегда неизбежное предательство Запада уже началось. Сейчас, когда погибли десятки тысяч человек, Украину вынуждают пойти на гораздо худшие условия, чем в апреле 2022 года, когда ее друзья из НАТО призывали продолжать борьбу", - написала она на странице в X (ранее Twitter).

"В могиле славы не найти", - добавила евродепутат.