В Горловке сообщили о ранении четырех жителей в результате обстрела ТЦ со стороны ВСУ

Как уточнили в администрации города, всего в здание попали три украинских снаряда

ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в воскресенье нанесли удар по торговому центру в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Ранение получили четыре мирных жителя, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Иван Приходько.

Обстрелу со стороны ВСУ подвергся торговый центр "Галактика" в Никитовском районе Горловки. "Ранен мирный горловчанин", - написал Приходько, уточнив, что мужчина в момент атаки находился в ТЦ.

Как уточнили ТАСС в администрации города, ранен сотрудник ТЦ. Всего в здание попали три украинских снаряда. Огонь велся из ствольной артиллерии, в том числе кассетными боеприпасами.

Позднее Приходько сообщил, что количество раненых мирных жителей увеличилось до четырех.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ девять раз с начала суток обстреляли Горловку, выпустив по городу 35 снарядов калибра 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. Огонь велся с позиций украинских войск в районе населенного пункта Дзержинск.

В новость внесены изменения (21:47 мск) - увеличилось число раненых.