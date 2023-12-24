МО РФ заявило о вручении госнаград на передовой танкистам группировки войск "Запад"

Командир танка Т-90М "Прорыв" с позывным Кардинал рассказал, что получил знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени за уничтожение укрепрайонов противника

ТАСС, 24 декабря. Военнослужащим танкового батальона Западной группировки войск, отличившимся на купянском направлении в ходе проведения специальной военной операции, на передовых позициях вручили боевые государственные награды. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащим танкового батальона группировки войск "Запад" за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции были вручены очередные боевые награды. Государственные награды - знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени, медали "За отвагу" и медали Суворова на передовых позициях вручены личному составу командиром танкового батальона", - говорится в сообщении.

Командир танка Т-90М "Прорыв" с позывным Кардинал рассказал, что получил знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени за уничтожение укрепрайонов противника. "Мы стреляли кумулятивами, навесиком. Взорвали БК (боекомплект противника - прим. ТАСС), единицу техники", - рассказал он на видео, предоставленном военным ведомством.

Командир танка Т-72Б3 с позывным Татарин сообщил, что был награжден медалью Суворова за успешное выполнение боевых задач. "Крайняя задача была - выехать и отработать поддержку наших. Мы поддерживали своих огнем, уничтожили противника в количестве 10 человек", - сказал он.

В Минобороны отметили, что командир танкового батальона с позывным Стеллс лично зачитал текст указа о награждении боевыми наградами и поблагодарил танкистов за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

Стеллс рассказал, что военнослужащие его батальона с первых дней СВО очень хорошо зарекомендовали себя и своими действиями спасли много жизней. "В ходе специальной военной операции мы уже наработали ряд небольших уловок. Они у нас привязаны непосредственно к подразделениям противника, так как со многими из них мы встречались на различных направлениях и знаем, в чем их сильные стороны, где у них слабые стороны. Поэтому рассчитываем так, чтобы нанести максимальное поражение с наименьшим расходом", - отметил он.