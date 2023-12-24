МО РФ: добровольцы отряда "Барс" успешно противодействуют украинским БПЛА в Запорожье

В ведомстве отметили, что помимо систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы российские военнослужащие для противодействия БПЛА ВСУ активно используют эшелонированную оборону

ТАСС, 24 декабря. Военнослужащие добровольческого отряда "Барс-8" Южного военного округа успешно противодействуют украинским ударным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на запорожском направлении за счет систем противовоздушной обороны (ПВО), средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и постов воздушного наблюдения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Обнаружив в своем секторе наблюдения подозрительную воздушную цель, наблюдатели оперативно уничтожают ее с помощью антидроновых ружей либо огнем из стрелкового оружия. В случае успешного уничтожения либо подавления цели вражеский беспилотник обязательно осматривают саперы. После разминирования боеприпаса коптер может быть использован в качестве "донора" запасных частей для аналогичных моделей БПЛА, имеющихся у российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что помимо систем ПВО и средств РЭБ российские военнослужащие для противодействия БПЛА ВСУ активно используют эшелонированную оборону, а также постоянно совершенствуют систему противодействия воздушным угрозам.

"У нас есть "лисьи норы", чтобы прятаться от обстрелов и осколков, еще четыре блиндажа. <…> То есть мы не находимся все в одном месте, а разбредаемся в разные стороны", - рассказал командир взвода с позывным Казах на видео, опубликованном Минобороны.