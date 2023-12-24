МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на южнодонецком направлении

В ведомстве отметили, что ВС Украины потеряли до 110 военных

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком направлении до 110 военных, сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 военнослужащих и 2 пикапа", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, во время контрбатарейной борьбы также поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, а также самоходки "Акация" и "Гвоздика".