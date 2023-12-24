В МО РФ сообщили о потерях ВСУ за сутки на краснолиманском направлении

Они составили до 100 военнослужащих

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на краснолиманском направлении до 100 военных, сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино и в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики и в Серебрянском лесничестве", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что потери противника на этом направлении составили до 100 военнослужащих. Также украинские войска потеряли одну боевую бронированную машину, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.