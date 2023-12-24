МО РФ сообщило, что ВС России отбили восемь атак ВСУ на донецком направлении

ВС Украины за сутки потеряли до 350 военнослужащих и 16 единиц техники, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила восемь атак противника, ВСУ за этот период потеряли до 350 военнослужащих и 16 единиц техники, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили 8 атак штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Васюковка, Ленинское и Новгородское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что общие потери ВСУ на этом направлении составили до 350 военных убитыми и ранеными, 3 БМП, БТР, 5 автомобилей, гаубица М777 производства США, гаубица "Мста-Б", 2 самоходные артиллерийские установки "Акация", 3 гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".