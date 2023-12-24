МО РФ заявило о поражении в Хмельницкой области пусковых установок ЗРК NASAMS и Crotale-NG

В ведомстве отметили, что атака осуществлялась аэродром Староконстантинов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и "Crotale-NG" производства Франции, а также авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах", - сказали в ведомстве.