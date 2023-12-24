В МО РФ сообщили о потерях ВСУ за сутки на запорожском направлении

В ведомстве отметили, что потери составили до 70 военных и одну САУ "Гвоздика"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на запорожском направлении до 70 военных и одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика", сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражения живой силе и технике 33-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое , Жеребянки и Мирное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих. Кроме того, украинские войска потеряли боевую бронированную машину, три автомобиля, а также САУ "Гвоздика".