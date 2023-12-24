МО РФ сообщило, что ВС России за сутки отбили четыре атаки на купянском направлении

В ведомстве отметили, что ВСУ потеряли более 40 военнослужащих и 4 единицы техники

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Группировка войск "Запад" ВС РФ на купянском направлении за сутки отбила четыре атаки противника у Синьковки, ВСУ потеряли более 40 военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск грамотными действиями при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны в районе Липцов Харьковской области.